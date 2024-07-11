Участника СВО задержали за домогательства в отношении ребенка и отпустили в зале суда

В республике Адыгея суд приговорил к условному сроку военного, который вел интимную переписку с 13-летней девочкой и трогал ее за бедра. Об этом говорится в приговоре Майкопского гарнизонного военного суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В документе уточняется, что военный Магамет Датхужев познакомился со школьницей в сентябре прошлого года в поселке Табачный. Он подвез девочку до дома и обменялся с ней номерами телефонов. Впоследствии Датхужев около месяца общался с ребенком в мессенджере на интимные темы и просил ее присылать свои фотографии в нижнем белье. Переписку он вел с аккаунта с именем «Иван Иванов», школьница при общении называла его «Мага».

О контактах девочки с военным стало известно благодаря одноклассницам, которые нашли в ее телефоне переписку и отправили скриншоты классному руководителю. Позднее об инциденте узнала и мама девочки, которая обратилась в полицию.

Потерпевшая рассказала следователю, что при знакомстве сообщила Датхужеву, что учится в школе, но не уточняла, сколько ей лет и в каком она классе. На предложение военного подвезти она согласилась, потому что по требованию мамы должна была быть дома к десяти часам вечера. После того, как она вышла из машины Датхужева, он приобнял ее и погладил по задней поверхности бедра. В течение месяца школьница переписывалась с подсудимым, но потом прекратила общение «ввиду его пошлости в переписке».

Сам Датхужев заявил суду, что вину в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней не признает. В приговоре отмечается, что потерпевшая выше ростом, чем военный, и «выглядит значительно старше своего фактического возраста». Из-за этого Датхужев полагал, что девочка «уже достигла 14-летнего возраста».

При вынесении приговора суд принял во внимание внешние данные и поведение потерпевшей, «незначительность времени общения» подсудимого с ней, а также уровень образования подсудимого и отсутствие у него опыта общения с детьми. Суд пришел к выводу, что военный не думал, что девочке меньше 14 лет, и «умысел Датхужева при совершении развратных деяний был направлен на потерпевшую, как достигшую 14-летнего возраста».

Подсудимому также вменялось самовольное оставление войсковой части в ноябре прошлого года. В этом он вину признал. С учетом этого обвинения, а также смягчающих обстоятельств в виде контузии, добровольного поступления на воинскую службу по контракту и награждения медалью Жукова, суд приговорил Датхужева к пяти с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Бойца освободили в зале суда.

Ранее стало известно, что в Саратове таксиста осудили за домогательства по отношению к 16-летней пассажирке.