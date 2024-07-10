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В НАТО признали, что армия России адаптируется к вызовам в ходе СВО

Военачальник НАТО Каволи: ВС РФ искусно адаптируются к вызовам в ходе СВО

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Алексей Майшев/РИА Новости

ВС России весьма искусно адаптируются к вызовам, с которыми сталкиваются в ходе СВО. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса (НАТО) в Европе американский генерал Кристофер Каволи на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Россияне очень умно адаптируются технологически и процедурно ко многим вызовам, с которыми сталкиваются на Украине», — сказал он.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сейчас не видит непосредственной военной угрозы странам — членам альянса со стороны России.

В этот день страны — члены Организации Североатлантического договора достигли соглашения по декларации саммита в Вашингтоне.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса.

Ранее саммит НАТО назвали решающим моментом для Джо Байдена.

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