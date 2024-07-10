Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Недавно мобилизованный украинец подорвался на гранате

Во Львове мужчина подорвал себя гранатой

Во Львове мужчина, недавно мобилизованный в Вооруженные силы Украины, подорвал себя гранатой. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные соцсети.

Тело мужчины было обнаружено утром в среду, 10 июля, местными жителями. В социальных сетях утверждают, что у мужчины были значительные проблемы с психическим состоянием — несмотря на это, он был мобилизован около месяца назад и проходил подготовку на одном из местных полигонов во Львовской области.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на машинах скорой помощи.

По его словам, участились случаи, когда украинцы присылают фото карет скорой помощи, которые передвигаются на военных номерах.

6 июля военкомы во Львове отпустили мужчину, представившегося британцем.

Ранее депутат Рады усомнился в данных о потерях ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами