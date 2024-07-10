Во Львове мужчина, недавно мобилизованный в Вооруженные силы Украины, подорвал себя гранатой. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные соцсети.

Тело мужчины было обнаружено утром в среду, 10 июля, местными жителями. В социальных сетях утверждают, что у мужчины были значительные проблемы с психическим состоянием — несмотря на это, он был мобилизован около месяца назад и проходил подготовку на одном из местных полигонов во Львовской области.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на машинах скорой помощи.

По его словам, участились случаи, когда украинцы присылают фото карет скорой помощи, которые передвигаются на военных номерах.

6 июля военкомы во Львове отпустили мужчину, представившегося британцем.

Ранее депутат Рады усомнился в данных о потерях ВСУ.