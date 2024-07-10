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Участник СВО, ввозивший в Россию сирийцев-нелегалов, получил условный срок

В Краснодаре осудили бойца СВО за незаконную перевозку 10 граждан Сирии в Россию

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно участника СВО Артура Сидорчука, который незаконно ввозил в Россию иностранцев с Ближнего Востока. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Суд установил, что летом 2022 года вместе с гражданином Египта и другими людьми Сидорчук организовал незаконную миграцию граждан Сирии на территорию Кубани. За денежное вознаграждение военнослужащий приезжал в назначенное время в миграционное управление полиции и подписывал документы для сирийцев. В ходатайствах указывалась заведомо ложная (гостевая) цель поездки, сам военный выполнять обязательства не собирался.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что подсудимый помог изобличить других участников преступления и признал вину. А также тот факт, что он участвовал в военной операции на Украине и признал вину.

Военный суд признал Сидорчука виновным по статье об организации незаконной миграции и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком один год. До вступления приговора в силу боец останется под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что пьяный боец СВО напал на полицейского в Шереметьево и получил условный срок.

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