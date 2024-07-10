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Подпольщики рассказали об успешном ударе по целям в Купянске

В подполье заявили, что ВС РФ точечными ударами уничтожили склады ВСУ в Купянске

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Виталий Невар/РИА Новости

Вооруженные силы России точечными ударами уничтожили склады Вооруженных сил Украины, а также дома с расположением украинских солдат в Купянске. Об этом РИА Новости заявили координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ссылаясь на своих коллег из Харьковской области, Лебедев заявил, что в Купянске под удар российской армии попало расположение украинских минометчиков.

«Постройка уничтожена, вместе с ней несколько ящиков с минами. В пять утра 10 июля был нанесен удар по двум домам в частном секторе, где без разрешения домовладельцев заселились украинские военные. При детонации была повреждена газовая труба», — сообщил Лебедев.

По словам подпольщиков Купянска, также удачный удар был нанесен по станции «Купянск-Узловая», где хранились снаряды для артиллерии.

До этого подполье сообщило о многочисленных потерях украинской армии и бронетехники в Николаевской области

Ранее Лебедев сообщал об ударах по предприятию в Кривом Роге.

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