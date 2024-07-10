Вооруженные силы Украины потеряли до 275 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает Министерство обороны России.

По информации ведомства, было нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 113-й, 127-й бригад территориальной обороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы, Борщевая, Вильча, Глубокое и Липцы Харьковской области.

ВСУ также потеряли боевую бронированную машину «Казак», два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

До этого сообщалось, что украинские войска потеряли за сутки до 510 солдат в зоне ответственности группировки «Центр». Центральная группировка нанесла поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Артемово, Дружба, Тимофеевка и Торецк Донецкой народной республики.

Ранее Минобороны заявило, что ВСУ за день потеряли до 600 солдат вокруг Часова Яра.