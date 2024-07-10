Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны заявило, что ВСУ за сутки потеряли почти 300 военных в Харьковской области

МО РФ: ВСУ потеряли до 275 солдат в зоне ответственности группировки «Север»

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины потеряли до 275 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает Министерство обороны России.

По информации ведомства, было нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 113-й, 127-й бригад территориальной обороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы, Борщевая, Вильча, Глубокое и Липцы Харьковской области.

ВСУ также потеряли боевую бронированную машину «Казак», два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

До этого сообщалось, что украинские войска потеряли за сутки до 510 солдат в зоне ответственности группировки «Центр». Центральная группировка нанесла поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Артемово, Дружба, Тимофеевка и Торецк Донецкой народной республики.

Ранее Минобороны заявило, что ВСУ за день потеряли до 600 солдат вокруг Часова Яра.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами