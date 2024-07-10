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Российские военные сбили четыре ракеты ATACMS и десятки дронов

МО: силы ПВО за сутки сбили МиГ-29, четыре ракеты ATACMS и 55 беспилотников ВСУ

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Efrem Lukatsky/AP

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, четыре ракеты ATACMS, четыре управляемые авиабомбы Hammer и 55 дронов ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Сбит самолет МиГ-29, 55 беспилотников, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России добавили, что всего с начала спецоперации украинская армия потеряла 627 самолетов и 277 вертолетов, 27 496 беспилотников, 545 зенитных ракетных комплексов, 16 539 танков и других боевых бронированных машин, 1 373 боевые машины РСЗО, 11 685 орудий полевой артиллерии и минометов.

Также в ведомстве сообщили, что ВСУ потеряли за сутки до 510 солдат в зоне ответственности группировки «Центр» и до 600 солдат в зоне ответственности российской группировки войск «Юг».

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