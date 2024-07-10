Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев показал пленных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующую видеозапись он опубликовал в своем Telegram-канале.

В июне на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko было опубликовано интервью с пленными чеченскими солдатами. Дудаев назвал автора канала «нацистским отродьем», отметив, что это отличает пленных бойцов ВСУ от попавших в плен чеченских военных. Также Дудаев подчеркнул, что чеченцы попали в плены, будучи «в отключке», а украинские военные сдались добровольно.

9 июля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что Москва и Киев пока не планируют большого обмена пленными.

До этого группа военнослужащих украинской армии сдалась в плен под Авдеевкой по примеру угнавшего с позиций ВСУ Т-64 Максима Лихачева.

Ранее разведчики ВС РФ без стрельбы взяли в плен две смены бойцов ВСУ.