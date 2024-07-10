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Британские ВМС сообщили об инциденте в море недалеко от Йемена

ВМС Британии сообщили о морском инциденте недалеко от города Моха в Йемене

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах (ВМС) получило сообщение об инциденте недалеко от города Моха в Йемене. Об этом сообщает Reuters.

По данным UKMTO, инцидент произошел в 40 морских милях к югу от Мохи. В управлении уточнили, что ситуация расследуется властями.

В ночь на 10 июля шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило о проведении трех атак на суда, связанные с Израилем и США, в Аравийском море и Аденском заливе за последние 24 часа.

1 июля движение «Ансар Аллах» атаковало четыре судна, которые хуситы считали связанными с Великобританией, Израилем и США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее хуситы рассказали, чем атаковали греческий балкер Transworld Navigator.

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