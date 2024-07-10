Высокопоставленный силовик Боснии и Герцеговины сбежал в Хорватию

Заместитель директора Государственного агентства по расследованиям и защите (SIPA) Боснии и Герцеговины (БиГ) Зоран Галич скрылся в Хорватии из-за проводимого расследования дела о коррупции на границе двух стран, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру БиГ.

В начале июня надзорный орган принял решение задержать замкомандира пограничной полиции Боснии и Герцеговины Благо Миловича в городе Требине, а также гражданина с двойным гражданством (БиГ и Хорватия) Ивицу Баго, подозреваемых в организованной преступности, незаконном обороте акцизных товаров и злоупотреблении служебным положением.

Ранее Баго был задержан в Хорватии по обвинению в контрабанде сигарет. В операции задержания принимали участие сотрудники SIPA, активно участвующие в важных операциях для государства.

Прокуратура заявила, что помимо других лиц, подозреваемых во всех этих преступлениях, также у них в разработке находится Зоран Галич. Ему вменяют получение взяток и злоупотреблении служебным положением.

Предполагается, что неизвестный из структур, участвующих в расследовании, предоставило подозреваемому информацию, после чего он незаконно пересек границу Боснии и Герцеговины и скрылся в Хорватии, где находится по сей день.

Расследование продолжается при участии Europol, а прокуратура страны планирует привлечь к делу другие национальные органы и международных партнеров для борьбы с «коррупцией высокого уровня».

Зоран Галич, бывший директор пограничной полиции Боснии и Герцеговины с 2014 по 2023 год, до этого возглавлял полицию Западногерцеговинского кантона, который граничит с Хорватией.

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