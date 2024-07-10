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Разработчик рассказал о недостатках ракет X-58

ГосМКБ «Радуга»: ракеты X-58 уже эффективны в зоне СВО, но нуждаются в доработке

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Евгений Биятов/РИА Новости

Новые модификации ракет X-58 уже показали свою эффективность в зоне СВО, но нуждаются в доработке. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.

«В ходе СВО применялся ряд представителей семейства Х-58. Не имея возможности раскрыть всю доступную нам как разработчикам информацию, отмечу, что более результативно показали себя новые модификации ракет Х-58», — заявил конструктор.

Отмечается, что вследствие усложнения условий ведения боевых действий устройство ракет по-прежнему требует доработки.

«Мы постоянно совершенствуем и систему наведения, и другие системы изделий, для обеспечения необходимого результата в условиях современного вооруженного конфликта», — подчеркнул Богатиков.

При этом отмечается, что ВСУ постоянно совершенствуют средства противодействия российским ракетам.

До этого российские военные выявили уязвимость ракет ATACMS, применяемых ВСУ в Севастополе. Сообщается, что у ракет ATACMS две системы наведения: инерциальная, которая задается программой, и с помощью космических систем управления. И со второй силы РФ смогут успешно справиться.

Ранее разработчик рассказал о проверке точности ракет «Изделие-305» в ходе СВО.

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