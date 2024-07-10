Артиллерийский расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, принадлежащий российским десантникам из группировки войск «Днепр», атаковал наблюдательный пункт и группу пехоты Вооруженных сил Украины на правом берегу реки Днепр в районе Херсона. Работу десантников наблюдал корреспондент РИА Новости, он описал подробности.

«Сегодня будем работать по НП противника… Наблюдательный пункт», — заявил заряжающий орудие с позывным «Сокол».

По данным российских военных, основной угрозой на передовой в настоящее время являются дроны и артиллерия натовского 155-миллиметрового калибра.

Помощь, предоставленная со стороны Запада, не повлияла на интенсивность артиллерийского огня со стороны Вооруженных сил Украины, по мнению российских артиллеристов. «Я думаю, что это нет», — ответил на такой вопрос замкомандира артиллерийского взвода десантников с позывным «Турист».

Артиллерийский расчет получил координаты цели, обнаруженные разведывательным беспилотником. Всего было произведено пять выстрелов по цели, с корректировкой в режиме реального времени. Разведывательный беспилотник использовался для точного контроля попаданий и подтверждения уничтожения наблюдательного пункта украинских вооруженных сил вместе с личным составом.

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