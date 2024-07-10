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Байден пообещал Украине еще десятки систем ПВО

Байден пообещал Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем ПВО

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Fabrizio Bensch/Reuters

Президент США Джо Байден пообещал поставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем противовоздушной обороны (ПВО). С таким заявлением американский лидер выступил на церемонии по случаю 75-й годовщины основания НАТО.

Оборудование для пяти стратегических систем ПВО Украине передадут пять стран — США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия. Ожидается, что эти поставки будут произведены уже в предстоящие месяцы.

«В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО», — добавил Байден.

Также Киеву обещают сотни ракет-перехватчиков для этих систем.

До этого в Белом доме пообещали, что на саммите НАТО в Вашингтоне США объявят о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

5 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите планируется принять решение об усилении систем противовоздушной и противоракетной обороны альянса. По его словам, это коснется в том числе новой базы ракетной системы AEGIS Ashore в Польше.

Ранее в Германии заявили, что ПВО в Киеве «подходит к концу».

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