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Украинский беспилотник упал рядом с детским садом в Курске

Mash: родители обнаружили рядом с детским садом украинский БПЛА со взрывчаткой

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Телеграм-канал «Mash»

В Курске родители обнаружили рядом с детским садом украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Предварительно, это чешский Primoco One 150 — беспилотник самолетного типа с размахом крыльев 4,85 метра. На его борту было около 30 кг взрывчатки. Родители вызвали полицию. БПЛА разминировали и увезли», — пишет издание.

Отмечается, что сбитый беспилотник был обнаружен родителями рано утром, когда они вели своих детей в детский сад.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Курской области звучит сигнал ракетной тревоги.

Врио губернатора призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. В том случае, если куряне и жители региона были застигнуты тревогой на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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