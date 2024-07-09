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На Кубани военный решил помириться с девушкой, вломился к ней в дом и сжег гараж

В Краснодарском крае военнослужащего судят за побег со службы и поджог из-за обиды

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Краснодарский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело в отношении контрактника Вячеслава Дагбаева, его подозревают в том, что он сбежал из части, поехал к дому бывшей девушки, зашел туда против воли жильцов и сжег гараж с вещами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 13 февраля Дагбаев ушел из воинской части. Через неделю военный прибыл в станицу Старощербиновскую Краснодарского края. Там он собирался «проучить» свою бывшую девушку, которая не захотела к нему возвращаться. Дагбаев пришел в дом женщины, где она жила с детьми, и начал уничтожать ее вещи. Также военный поджег гараж.

9 марта полицейские задержали Дагбаева в станице Старощербиновской и передали сотрудникам военной комендатуры в Ейске. Сейчас военный находится под подпиской о невыезде. Дагбаеву предъявлено обвинение по статьям о самовольном оставлении места службы, незаконном проникновении в жилище и умышленном уничтожении имущества.

Как сообщили в суде, заседание по этому делу будет рассматриваться в закрытом режиме.

Ранее боец СВО пригрозил отпилить бензопилой голову беременной девушке и поджег ее дом.

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