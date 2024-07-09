На видео попало уничтожение двух «Хаймарсов»

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины. Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер» ВС РФ нанесен удар по позиции американских РСЗО «HIMARS» в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО «HIMARS», 5 машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», — заявили в Минобороны.

На кадрах видно, что прилетевшая по место расположения РСЗО ракета уничтожила обе установки одновременно. В Минобороны России отдельно отмечают, что еще две установки были поражены в Запорожской области.

До этого армия России нанесла удар по американским РСЗО HIMARS на Украине.

Также российские ракеты поразили место, где командный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводил служебное совещание. По данным оборонного ведомства, все цели были поражены.

Ранее МО показало кадры уничтожения «Искандером» колонны техники ВСУ в Стецковке.