ВС РФ уничтожили две пусковые установки украинских ЗРК в зоне СВО

Российские военные за минувшие сутки вывели из строя низковысотный обнаружитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что боевую задачу выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация. Им помогали ракетные войска и артиллерия.

«Уничтожены низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС», — говорится в публикации.

Также в ведомстве добавили, что за аналогичный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали цех по производству ударных дронов для нужд украинских войск. Кроме того, военнослужащие страны нанесли поражение солдатам и технике ВСУ в 134 районах боевых действий.

Утром 9 июля Минобороны РФ обнародовало видеозапись, на которой запечатлен удар по колонне украинской военной техники в Сумской области. По информации ведомства, для атаки российские бойцы применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Ранее военные ВС РФ ударили по Киеву гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».