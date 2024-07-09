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Бойцов ВСУ обвинили в применении запрещенных отравляющих веществ в зоне СВО

Разведчик «Небо»: бойцы ВСУ применяли запрещенный газ на Херсонском направлении

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях на Херсонском направлении, использовали против солдат Вооруженных сил РФ запрещенные отравляющие вещества. Об этом заявил разведчик группировки российских войск «Днепр» с позывным «Небо», передает РИА Новости.

Боец предположил, что представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяли фосген. В годы Первой мировой войны его активно использовали в качестве боевого отравляющего вещества.

«Ребята не знают, что с ним делать, если честно. Такая противная штука. Сейчас закончил тактическую медицину в военной академии, и вот был как раз случай на фронте с этим газом. То есть, очень печальный опыт», — рассказал источник агентства.

Фосген или дихлорангидрид угольной кислоты представляет собой бесцветное газообразное вещество, обладающее удушающим действием. В 1993 году была подписана Конвенция о запрещении химического оружия, по которой оборот фосгена подлежит контролю. Это вещество можно применять только для целей, не запрещенных конвенцией. В частности, речь идет о химической промышленности.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили о наличии у штурмовых групп ВСУ гранат с американским отравляющим веществом.

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