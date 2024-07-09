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Российские специалисты извлекли элементы системы управления Storm Shadow для изучения

Российские технологи начали изучать систему управления и наведения Storm Shadow

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РИА Новости

Российские военные специалисты извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP для дальнейшего изучения. Об этом рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением.

По его словам, удалось демонтировать аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Благодаря им можно контролировать систему пролета ракет, систему противодействия противовоздушной системе обороны для лучшей борьбы с данными целями.

Специалист также рассказал, что сейчас проводится детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей.

«Это необходимые работы для обезвреживания. Для того, чтобы производить транспортировку данных боевых частей и уничтожать их вне населенных пунктов», — добавил инженер.

Storm Shadow — крылатая ракета воздушного базирования производства Франции и Великобритании. Ее дальность поражения составляет от 250 до 560 километров в зависимости от модификации.

До этого сообщалось, что российские специалисты досконально изучили взрыватель американской ракеты ATACMS, которой ВСУ в том числе ударили по Севастополю.

Изначально взрыватель был разработан для противокорабельной ракеты, но потом установлен на ATACMS. Российские специалисты обезвредили взрыватель, на котором был установлен промежуточный детонатор, вскрыли его корпус. После чего взрывчатые вещества были переданы на экспертизу для изучения.

Ранее российские военные заполучили систему наведения ATACMS.

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