Аэропорты двух регионов ограничили работу из-за атаки украинских беспилотников

В аэропортах Волгограда и Астрахани ограничили прием и отправку самолетов после атаки беспилотников на регионы. Об этом сообщили в пресс-службах обеих воздушных гаваней.

Этим утром на территории Волгоградской области предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков произошло возгорание подстанции в городе Фролово и нефтебазы в Калаче-на-Дону.

Shot писал, что первые взрывы произошли в городе в районе 4 утра, очевидцы насчитали всего около 10 штук. После этого начался пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма был виден из разных районов города.

В ночь на 7 июля несколько дронов атаковали Воронежскую область, обломки упали на склад со взрывоопасным содержимым. По некоторым данным, речь идет о хранилище боеприпасов. Там начались непрекращающиеся взрывы, власти объявили ЧС и была проведена эвакуация жителей соседних районов. По словам местных, в пострадавшем районе «творилась жуть» и был слышен «страшный грохот».

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.