Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько БПЛА уничтожены над Воронежской областью

В Воронежской области сбили несколько беспилотников

close
100%
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Несколько беспилотников ВСУ самолетного типа были ликвидированы над Воронежской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе пока сохраняется», — говорится в сообщении главы региона.

До этого сообщалось, что на территории Воронежской области объявлено об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

За час до этого сообщалось о том, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Согласно сообщению ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен в 23:10 мск.

Днем 8 июля дежурные средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над территорией Белгородской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами