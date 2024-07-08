Средства ПВО России сбили несколько целей над Белгородом

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку ВСУ, сбив несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате нападения никто не пострадал, серьезных повреждений инфраструктуры нет.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в посте.

Гладков отметил, осколки упали в центральной части столицы региона, службы уже занимаются ликвидацией последствий.

Информация о последствиях уточняется, отметил глава региона.

Сегодня утром Вооруженные силы Украины атаковали села Ржевка и Вознесеновка Шебекинского городского округа. По словам губернатора, в Ржевке автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. В результате двое мужчин, находившиеся в машине, получили травмы: у одного пострадавшего осколочное ранение руки.

Ранее дроны ВСУ атаковали Шебекино и два поселка рядом.