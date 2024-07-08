На Украине заявили, что Польша может передать Киеву не менее эскадрильи МиГ-29

Польша может передать Украине не менее 14 истребителей МиГ-29, что составит одну эскадрилью. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29», — говорится в сообщении.

До этого глава правительства Польши Дональд Туск отметил, что в настоящее время передача МиГ невозможна из-за их участия в патрулировании польского воздушного пространства в рамках программы НАТО Air Policing.

Тем не менее, если будет найдено равновесие и будет предоставлена возможность замены истребителей, то Польша будет настаивать на реализации этого решения, отметил Туск.

Сообщалось также, что Киев обеспокоен ударами Вооруженных сил РФ по военным аэродромам в Полтавской области, которые привели к большим потерям в украинских Военно-воздушных силах, поэтому руководство Украины рассматривает возможность размещения истребителей F-16 в Польше.

Ранее Польша подняла самолеты из-за «активности авиации РФ».