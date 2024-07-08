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В Польше назвали условие передачи Украине истребителей МиГ

Туск: Польша передаст Киеву МиГ, если НАТО заменит их другими самолетами

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David W Cerny/Reuters

Польша рассматривает возможность передачи истребителей МиГ в Киев при условии, что страны НАТО предоставят возможность заменить их другими самолетами. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

Глава правительства Польши отметил, что в настоящее время передача МиГ невозможна из-за их участия в патрулировании польского воздушного пространства в рамках программы НАТО Air Policing. Однако, если будет найдено равновесие и будет предоставлена возможность замены истребителей, то Польша будет настаивать на реализации этого решения. Туск подчеркнул, что любые подобные инициативы не должны угрожать безопасности республики.

«Я буду убеждать командование в Польше, чтобы как можно скорее реализовать такое решение. <...> Но я подчеркиваю, что это не может быть реализовано с потерями для польской безопасности», – сказал премьер.

До этого в Польше заявили, что Киев обеспокоен ударами Вооруженных сил РФ по военным аэродромам в Полтавской области, которые привели к большим потерям в украинских ВВС, поэтому руководство Украины рассматривает возможность размещения своих истребителей F-16 в Польше.

Ранее Нидерланды напомнили Украине о скорой поставке истребителей F-16.

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