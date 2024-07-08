Российские военные нанесли поражение ВСУ в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Нестерянки в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Украинская армия лишилась пяти автомобилей, 155 мм гаубицы FН-70 британского производства и двух 152 мм орудий Д-20.

Также Минобороны России заявило, что российские силы нанесли высокоточным оружием удары по объектам военной промышленности Украины и авиабазам Вооруженных сил страны.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», Киев 8 июля принял удар не менее трех российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». При этом одна ракета поразила цель на юго-западе столицы Украины, где находится аэродром Жуляны. В украинских пабликах публиковались фотографии дымных столбов, висящих над Киевом после серии взрывов.

До этого украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что три подстанции в Киеве разрушены или повреждены в результате ударов российских сил. В компании добавили, что специалисты пытались запитать столицу Украины от резервных источников. Сколько абонентов при этом осталось без света — не уточнялось.

Ранее подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области.