Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные нанесли поражение ВСУ в Запорожской области

МО РФ: группировка «Днепр» нанесла поражение бригаде ВСУ в Запорожской области

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Нестерянки в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Украинская армия лишилась пяти автомобилей, 155 мм гаубицы FН-70 британского производства и двух 152 мм орудий Д-20.

Также Минобороны России заявило, что российские силы нанесли высокоточным оружием удары по объектам военной промышленности Украины и авиабазам Вооруженных сил страны.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», Киев 8 июля принял удар не менее трех российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». При этом одна ракета поразила цель на юго-западе столицы Украины, где находится аэродром Жуляны. В украинских пабликах публиковались фотографии дымных столбов, висящих над Киевом после серии взрывов.

До этого украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что три подстанции в Киеве разрушены или повреждены в результате ударов российских сил. В компании добавили, что специалисты пытались запитать столицу Украины от резервных источников. Сколько абонентов при этом осталось без света — не уточнялось.

Ранее подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами