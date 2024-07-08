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Описаны подробности назначения Липилина командующим Балтийским флотом

Балтфлот подтвердил назначение Липилина командующим Балтийским флотом

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Вице-адмирала Сергея Липилина назначили новым командующим Балтийским флотом. Об этом сообщила пресс-служба Балтфлота, передает РИА Новости.

«Главнокомандующий Военно-морским Флотом РФ адмирал Александр Моисеев представил командному составу Балтийского флота нового командующего флотом вице-адмирала Сергея Липилина, ранее занимавшего должность начальника штаба флота», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что главком вручил Липилину штандарт командующего Балтийским флотом, он также напутствовал нового командующего на успешное исполнение обязанностей. Церемония прошла в штабе Балтийского флота в Калининграде.

Бывшего командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Воробьева назначили заместителем главкома ВМФ РФ.

До этого о назначении Липилина командующим Балтийским флотом ВМФ РФ сообщало агентство ТАСС.

До этого Липилин занимал пост первого заместителя командующего и был начальником штаба. С апреля 2023 года в должности командующего Балтфлотом находился вице-адмирал Владимир Воробьев. Причина кадровых перестановок не раскрывается.

Ранее бывший командующий заявил, что Балтийский флот способен отразить угрозу НАТО.

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