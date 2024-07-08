Российские бомбардировщики совершили обманный маневр

Четыре бомбардировщика Воздушно-космических сил (ВКС) России ночью совершили обманный маневр, взлетев в небо, но не выпустив при этом ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Вместо того, чтобы совершить атаку ночью, российские военнослужащие нанесли ракетные удары по украинской столице днем. Поскольку ракеты были запущены из Миллерово в Ростовской области, украинские системы ПВО не успели сориентироваться.

Целью дневной атаки стали объекты в Киеве.

Накануне Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Киев принял удар не менее трех российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». По его информации, одна ракета поразила цель на юго-западе столицы, где находится аэродром Жуляны. В украинских пабликах распространяются фотографии дымных столбов, висящих над Киевом после серии взрывов.

8 июля Киевская областная военная администрация сообщала, что системы ПВО отражают ракетную атаку по Киеву. Местные СМИ писали о серии сильных взрывов.

Ранее сообщалось об атаке ВС РФ по аэродромам в Киеве и Киевской области.