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НАТО решило перегруппировать свою авиацию из-за ракетной атаки по Украине

«Военная хроника»: НАТО перебросило авиацию из-за ударов «Кинжалами» по Украине

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C-S/Shutterstock/FOTODOM

Североатлантический альянс (НАТО) начал спешно перебрасывать свою авиацию из-за ракетных ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«В эти минуты к польской границе спешно гонят «летающий танкер» Boeing KC-135T Stratotanker с британской авиабазы Милденхолл», — отмечается в публикации.

Также сообщается, что с авиабазы в Италии вылетел противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon, а с базы в Германии поднялся самолет с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Boeing E-3A Sentry.

8 июля ВС РФ нанесли серию ударов гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам в Киеве: военному заводу «Артем» и аэропорту Жуляны. Также были атакованы цели в других регионах Украины. Так, известно, что ракетным ударом был поражен военный аэродром Озерное, который расположен в 12 км южнее украинского города Житомир. Кроме того, сообщается о взрывах в городах Каменское и Кривой Рог в Днепропетровской области.

Ранее в США заявили об утрате ВСУ способности защитить свои аэродромы.

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