Филиппины предоставят Силам самообороны Японии возможность проводить развертывание войск для проведения совместных военных учений в рамках нового оборонного пакта между Токио и Манилой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Уточняется, что 8 июля Япония и Филиппины подпишут важнейший оборонный пакт, который позволит развернуть японские войска для проведения совместных военных учений, включая учения с боевой стрельбой. Также соглашение позволит филиппинским войскам посещать Японию для совместной боевой подготовки.

Соответствующий документ подпишут министр обороны Филиппин Хильберто Теодоро и министр иностранных дел Японии Йоко Камикава.

7 июля представитель береговой охраны Филиппин (PCG) Джей Тарриэла сообщил, что корабль береговой охраны Китая встал на якорь в Южно-Китайском море, в исключительной экономической зоне островного государства.

Ранее Китай призвал США не распространять дезинформацию о других странах.