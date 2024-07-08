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Азиатское государство разрешит Японии развертывание войск для учений из-за Китая

Politico: Филиппины разрешат Японии развертывание войск для учений из-за Китая

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Akio Kon/AP

Филиппины предоставят Силам самообороны Японии возможность проводить развертывание войск для проведения совместных военных учений в рамках нового оборонного пакта между Токио и Манилой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Уточняется, что 8 июля Япония и Филиппины подпишут важнейший оборонный пакт, который позволит развернуть японские войска для проведения совместных военных учений, включая учения с боевой стрельбой. Также соглашение позволит филиппинским войскам посещать Японию для совместной боевой подготовки.

Соответствующий документ подпишут министр обороны Филиппин Хильберто Теодоро и министр иностранных дел Японии Йоко Камикава.

7 июля представитель береговой охраны Филиппин (PCG) Джей Тарриэла сообщил, что корабль береговой охраны Китая встал на якорь в Южно-Китайском море, в исключительной экономической зоне островного государства.

Ранее Китай призвал США не распространять дезинформацию о других странах.

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