Российский летчик рассказал, какую сумму обещали украинцы за угон самолета Ту-22М3

Разведка Украины обещала $3 млн летчику Воздушно-космических сил России за угон российского дальнего стратегического бомбардировщика — носителя ядерного оружия. Об этом свидетельствуют кадры видео, обнародованного Федеральной службой безопасности РФ, передает РИА Новости.

Сотрудники ФСБ ранее помешали украинской разведке организовать угон дальнего стратегического бомбардировщика-носителя ядерного оружия Ту-22М3 на Украину.

На видео, в частности, показана переписка представителей разведки Украины с российским летчиком.

«Будет тебе три ляма», — заявили украинцы, уточняя, что часть средств готов дать «Укроборонпром».

Также на видео ФСБ показаны найденные и изъятые пачки долларов, паспорт гражданки Италии, выданный 27 мая нынешнего года на имя Олены Голуб, уроженки Тирасполя.

Российский летчик рассказал следствию, что незнакомец требовал от него поджечь военную технику, угрожая причинить вред его родственникам. Также украинские спецслужбы пытались вытянуть из россиянина информацию о самолетах Вооруженных сил РФ.

Ранее угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ Максим Лихачев получил паспорт РФ.