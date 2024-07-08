Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский летчик рассказал, как его пыталась вербовать украинская разведка

ФСБ: украинская разведка требовала от летчика ВКС РФ данные о боевых самолетах

close
100%
tupolev.ru

Российский летчик, которому украинские спецслужбы предлагали угнать стратегический бомбардировщик-носитель ядерного оружия Ту-МЗ, рассказал, что ему угрожали. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, пишет ТАСС.

По его словам, ему написал в Telegram незнакомец и требовал поджечь военную технику, угрожая причинить вред его родственникам. Также украинские спецслужбы пытались вытянуть из россиянина информацию о самолета Вооруженных сил РФ. «Предложил (собеседник — «Газета.Ru») угнать боевой самолет на территорию Украины, но не просто самолет, а дальний бомбардировщик ракетоносец, носитель ядерного оружия», — добавил летчик.

Во время разговоров украинская разведка пыталась подкупить военного — ему предлагали не менее $2 млн и предоставление гражданства Италии за угон Ту-МЗ.

Однако в итоге сотрудники ФСБ помешали украинской разведке организовать угон стратегического бомбардировщика. Помешала угону бомбардировщика в том числе и оперативная игра, которая ввела противника в заблуждение. Более того, российские военные смогли нанести удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Озерное», заключили в ведомстве.

Ранее угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ Максим Лихачев получил паспорт РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами