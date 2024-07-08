Российский летчик рассказал, как его пыталась вербовать украинская разведка

Российский летчик, которому украинские спецслужбы предлагали угнать стратегический бомбардировщик-носитель ядерного оружия Ту-МЗ, рассказал, что ему угрожали. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, пишет ТАСС.

По его словам, ему написал в Telegram незнакомец и требовал поджечь военную технику, угрожая причинить вред его родственникам. Также украинские спецслужбы пытались вытянуть из россиянина информацию о самолета Вооруженных сил РФ. «Предложил (собеседник — «Газета.Ru») угнать боевой самолет на территорию Украины, но не просто самолет, а дальний бомбардировщик ракетоносец, носитель ядерного оружия», — добавил летчик.

Во время разговоров украинская разведка пыталась подкупить военного — ему предлагали не менее $2 млн и предоставление гражданства Италии за угон Ту-МЗ.

Однако в итоге сотрудники ФСБ помешали украинской разведке организовать угон стратегического бомбардировщика. Помешала угону бомбардировщика в том числе и оперативная игра, которая ввела противника в заблуждение. Более того, российские военные смогли нанести удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Озерное», заключили в ведомстве.

Ранее угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ Максим Лихачев получил паспорт РФ.