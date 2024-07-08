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Российский вертолет нанес удары по украинским подразделениям

Экипаж вертолета Ка-52М ВКС успешно поразил подразделения ВСУ

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Минобороны РФ

Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по опорному пункту и военнослужащим ВСУ.

После применения авиационных средств поражения экипаж Ка-52М выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета, добавили в оборонном ведомстве.

До этого сообщалось, что артиллеристы из Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в течение нескольких часов поддерживали огнем штурмовые группы, атаковавшие село Раздоловка в Донецкой народной республике.

Также телеканал «Звезда» опубликовал кадры, на которых Вооруженные силы России испытывают в зоне спецоперации бетонобойные бомбы, которые сбрасываются с истребителя Су-30СМ2.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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