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Солдаты ВСУ сдались в плен

Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Авдеевкой

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Группа военнослужащих украинской армии сдалась в плен под Авдеевкой по примеру угнавшего с позиций ВСУ Т-64 Максима Лихачева. Об этом сообщает ТАСС.

Один из сдавшихся в плен рассказал, что он увидел бесперспективное состояние своих товарищей и предложил им сдаться. По его словам, они пришли к выводу, что лучше быть в плену, чем пасть на поле боя.

«Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось», — заявил пленный.

7 июля сообщалось, что четверо украинских военнослужащих, используя самодельные плоты из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр и сдались в плен.

В этот же день российские разведчики без единого выстрела взяли в плен две смены украинских военных и заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины в глубине обороны в Харьковской области.

Ранее в МИД РФ пообещали проверить данные о расстреле ВСУ пленного россиянина.

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