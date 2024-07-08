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Адвокат рассказал, что может смягчить приговор генералу Попову

Аграновский: генералу Попову поможет вскрытие канала утечки данных на Украину

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Минобороны РФ

Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину может повлиять на дело экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Аграновский, слова которого передает РИА Новости.

«Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде», — заявил он.

4 июля ТАСС сообщал, что ущерб по уголовному делу в отношении Ивана Попова и предпринимателя частично погашен.

В этот же день военные следователи предъявили Ивану Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере, в деле появилось обвинение в служебном подлоге. Адвокат Сергей Буйновский считает, что новое обвинение в деле генерала появилось «из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве». Иван Попов вину по-прежнему не признает.

Попов был отстранен от должности в июле 2023 года, как он сам утверждал, после того, как он «откровенно, предельно жестко» обозначил проблемы российской армии на Украине.

Ранее Украина объявила генерал-майора Попова в международный розыск.

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