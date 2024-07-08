ЦАХАЛ перехватил приближавшуюся к Израилю воздушную цель

Истребитель Вооруженных сил Израиля перехватил воздушную цель, приближавшуюся к израильской территории с направления Красного моря. Об этом сообщила пресс-служба армии.

В официальном заявлении говорится: «Недавно истребитель Вооруженных сил Израиля успешно перехватил подозрительную воздушную цель, приближавшуюся к территории страны с направления Красного моря».

Представители пресс-службы армии уточнили, что данная цель не пересекла границу Израиля, поэтому сигнал тревоги не был объявлен.

Перед этим беспилотники «Хезболлы» нанесли удар по израильской РЛС на горе Хермон.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.