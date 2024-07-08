Губернатор Севастополя предупредил о ночных тренировках флота в городе

В течение ночи в Севастополе пройдут тренировки Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, флот проведет тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Поэтому в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт будут слышны одиночные выстрелы.

Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно и пожелал жителям доброй ночи.

До этого губернатор Севастополя сообщил об открытии бесплатных курсов первой помощи в городе. Они стартовали во всех городских муниципалитетах на базе средних школ.

5 июля в Севастополе сообщили об уничтожении воздушных целей. Действия российской авиации происходили на значительном расстоянии от берега.

3 июля директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский заявлял, что в городе проверили новый сигнал тревоги — «Баллистика», предназначенный для предупреждения населения об угрозе ракетной атаки. Данный сигнал будет сопровождаться видео и звуковым оповещением об опасности, которое передадут по всем каналам связи.

Ранее в МИД оценили заявление США о допустимости ударов по Крыму.