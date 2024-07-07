Вооруженные силы России испытывают в зоне спецоперации бетонобойные бомбы, которые сбрасываются с истребителя Су-30СМ2. Видео испытаний опубликовал телеканал «Звезда».

Главный конструктор программы Су-30 Олег Панков сообщил, что на истребитель установили новое оружие и радар, благодаря чему пилоты с легкостью смогут противостоять системам ПВО Patriot. По его словам, эти бомбы взрываются через несколько мгновений после того, как они «вгрызаются» в землю.

4 июля бывший сотрудник Госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо заявил, что армия России имеет явное преимущество над вооруженными силами Соединенных Штатов. По словам Хо, ВС РФ прошли серьезные испытания в ходе конфликта на Украине, где учились на своих ошибках и совершенствовались. Кроме того, отметил эксперт, российские военные закалены в боях.

Армия США не развивается в военном деле, считает экс-морпех. Вашингтон, поддерживая Украину, не исправляет ошибки командования ВСУ, а поощряет их. Вся помощь от США Киеву заключается в поставках техники, которая не приносит большой пользы из-за неэффективного использования, указал Хо.

Ранее разведчики ВС РФ без стрельбы взяли в плен две смены бойцов ВСУ.