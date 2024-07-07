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Названы возможные причины аварии на иранском миноносце Sahand в Персидском заливе

Fars: авария на эсминце Sahand случилась из-за поломки балансировочной цистерны

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Iran Navy

На эскадренном миноносце Sahand военно-морских сил (ВВС) армии Ирана в районе города Бендер-Аббас в Персидском заливе произошла авария, вероятно, из-за неисправности балансировочной цистерны корабля. Об этом сообщило агентство Fars.

Также, по данным агентства, причиной ЧП могло стать проникновение воды после ремонта вала фрегата. В результате инцидента пострадали несколько человек.

До этого UKMTO сообщало о нападении на грузовое судно в районе йеменского Адена. В этот же день военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявлял, что члены мятежного движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по авианосцу США Dwight Eisenhower в Красном море.

16 июня йеменские хуситы атаковали американский эсминец и два коммерческих судна в Красном море — Happy Condor и Captain Paris.

Ранее хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства.

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