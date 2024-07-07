В Иране новейший военный корабль попал в аварию

В районе иранского порта Бендер-Аббас в Персидском заливе произошла авария с участием корабля ВМС исламской республики. Об этом сообщило агентство ISNA.

По информации издания, инцидент произошел с новейшим эсминцем Sahand. По данным другого агентства TASNIM, в результате ЧП пострадали несколько человек.

В конце июня Центр координации морских торговых операций при ВМС Британии сообщил о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. Инцидент произошел в 65 морских милях к западу от гавани. Из заявления следует, что нападению подвергся корабль Соединенного Королевства.

До этого UKMTO сообщало о нападении на грузовое судно в районе йеменского Адена. В этот же день военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявлял, что члены мятежного движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по авианосцу США Dwight Eisenhower в Красном море.

16 июня йеменские хуситы атаковали американский эсминец и два коммерческих судна в Красном море — Happy Condor и Captain Paris.

Ранее хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства.