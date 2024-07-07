Солдаты группировки российских войск «Юг» за прошедшие сутки уничтожили девять полевых складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, опубликовав соответствующую сводку в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, военнослужащие страны улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям пяти бригад украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Часть боевых столкновений произошла в районе населенных пунктов Катериновка, Часов Яр и Курдюмовка. Еще несколько сражений зафиксировали у населенных пунктов Курахово, Зализнянское, Елизаветовка и Максимильяновка.

«ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и 14 автомобилей», — говорится в заявлении.

Также в ходе контрбатарейной борьбы бойцы «Юга» вывели из строя три гаубицы и американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin. Вместе с ними украинские войска лишились четырех орудий Д-20.

«Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и девять полевых складов боеприпасов ВСУ», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее в районе Часова Яра российские солдаты подбили боевую машину пехоты (БМП) Bradley и забрали с нее трофейную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).