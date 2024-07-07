Опубликовано видео с «загонной охотой» на украинскую БМП Bradley

Разведчики Самарского объединения подожгли американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, которой пользовались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

На кадрах видно, как Bradley едет по полю, а потом в нее попадает снаряд.

Коц сообщил, что ВСУ пытались отбить утерянные позиции, отправив экипаж Bradley с десантом. Однако российским разведчикам удалось их обнаружить и при помощи двух точных ударов FPV-дронов поджечь бронеавтомобиль.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

5 июля в Минобороны сообщили, что еще одна БМП M2 Bradley была уничтожена под Авдеевкой минометчиками Центрального военного округа российской армии. При этом, кроме бронемашины, минометчики также смогли уничтожить прибывшую за Bradley эвакуационную группу, не дав увезти подбитую бронемашину в тыл.

В конце мая российский военнослужащий с позывным «Манул» в одиночку уничтожил четыре американских боевых машины пехоты Bradley.

Ранее стало известно, чем закончилась дуэль российского БТР и украинской БМП Bradley.