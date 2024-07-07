Военкор Романов извинился перед бойцами «Ахмата» за то, что назвал их тиктокерами

Военкор Владимир Романов, который назвал батальон «Ахмат» тиктокерами, которые стоят не на границе, а за срочниками, спустя два дня выпустил ролик с извинениями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

5 июля Романов опубликовал видео, в котором рассказал о текущей ситуации на фронте. Говоря об обстановке в Белгородской области, он заявил, что «на границе стоят срочники, а тиктокеры находятся за ними».

Спустя два дня Владимир записал новое видео, в котором рассказал, что побеседовал с командиром подразделения «Ахмат» и понял, что был не прав.

«Мне стало ясно, абсолютно ясно, что подразделения «Ахмат» стоят вместе со срочниками на нуле. Сказанные мной слова о том, что «Ахмат» стоит за срочниками, неверны», — сказал он в ролике.

Романов добавил, что доверился информации из других источников, и принес подразделению «Ахмат» свои извинения.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы России наступают на всех направлениях.

Ранее Кадыров показал трофей из зоны спецоперации.