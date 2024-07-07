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Специалист рассказал, как изучение Storm Shadow поможет ВС РФ на поле боя

РИА Новости: изучение Storm Shadow позволит принять контрмеры для защиты

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РИА Новости

Специалист по работе с вооружением рассказал РИА Новости, что изучение европейской ракеты Storm Shadow/SCALP российскими экспертами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.

«Мы уже знаем, на какой глубине должно находиться укрытие, чтобы обеспечить защиту от данного вида ракет», — пояснил источник.

7 июля российскими специалистами рассказали агентству, что изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP.

2 июня сообщалось, что Франция разрешила Украине использовать свои дальнобойные ракеты Storm Shadow/Scalp для атак на российские территории. Эту информацию подтвердил офицер военной авиации ВВС. Речь идет об неофициальном разрешении на удары по аэродромам, расположенным в Курской и Белгородской областях. Дальность полета французских ракет достигает 250 километров.

5 июля заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов в своей статье рассказал, что крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут тайно приближаться к цели благодаря корректировке своей траектории с использованием американских навигационных спутников.

Ранее военные РФ сбили три крылатые ракеты Storm Shadow.

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