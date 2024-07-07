В Киеве побоялись, что украинцы смогут покидать страну целыми селами

Из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям», властям стоит быть готовым к тому, что украинцы могут убегать целыми селами. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Ни в коем случае не одобряю нападение на ТЦК-шников в селе Ворохта, где установили незаконный блокпост, но предполагаю, что подобные ситуации могут стать системным явлением», — отметил он.

Таким образом он прокомментировал инцидент в поселке Ворохта в Ивано-Франковской области. Местные жители перекрыли трассу в знак протеста против установки блокпоста военными.

До этого сообщалось, что в Харькове насильно мобилизовали мужчину, шедшего по улице.

24 июня во Львове представители военного комиссариата силой затащили мужчину в машину с целью мобилизации. Когда гражданин попытался выбраться из автомобиля, люди в военной форме начали закрывать дверь. В результате они чуть не сломали жителю города ноги, что вызвало крики возмущения среди очевидцев.

Ранее в США признали массовое бегство украинцев от сотрудников ТЦК.