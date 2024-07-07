В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

Звуки взрывов были слышны в Павлограде Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробностей о том, получили ли повреждения какие-либо объекты от взрывов, издание не приводит. Информации о пострадавших также нет

В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях звучит воздушная тревога.

Незадолго до этого несколько взрывов прозвучали в Одессе. Местные журналисты сообщили, что после взрывов в небо над городом начал подниматься дым.

Утром 6 июля журналисты «Страны.ua» заявили, что на территории Одесской области произошли несколько взрывов. Как рассказали корреспонденты со ссылкой на мониторинговые паблики, из Крыма в сторону региона была выпущена баллистическая ракета.

Сообщалось также о взрыве в Полтавской области Украины во время сигнала воздушной тревоги.

Ранее в трех регионах Украины произошли взрывы.