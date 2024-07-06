Несколько населенных пунктов Белгородской области атаковали дроны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что еще несколько пунктов в регионе были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Гладкова.

Он подчеркнул, что в селе Безымено после повторных атак беспилотников полностью разрушены шесть частных домов.

В городе Шебекино поврежден фасад нежилого здания, отметил губернатор. Также в пригороде Шебекино был атакован комбайн.

В хуторе Мухин в результате атаки дрона повреждена линия газоснабжения, отметил Гладков.

Он добавил, что по предварительной информации, никто не пострадал.

До этого Гладков заявил, что Шебекинский городской округ под атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Гладков заявил, что дети Белгородской области, отправленные отдыхать, защищены от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму, где располагается их лагерь.

Губернатор перечислил те средства защиты, которые были доставлены в Крым: бетонные укрытия, защитные пленки на окна и индивидуальные аптечки.

Ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области.