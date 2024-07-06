Немецкие войска покинут Нигер из-за сорвавшихся переговоров

Вооруженные силы Германии не смогли договориться с властями Нигера о правовом статусе своих военных, находящихся на территории африканской страны. Из-за этого бундесвер решил отказаться от своей авиабазы в столице Нигера Ниамее и перебросить солдат обратно в Германию, сообщает портал n-tv со ссылкой на документ министерства обороны.

«Бундесвер откажется от своей военно-транспортной базы в западноафриканском Нигере. Это стало следствием провала переговоров о правовом иммунитете для немецких солдат», – говорится в материале.

Отмечается, что ФРГ с 2013 года использовала базу в столице Ниамее в качестве центра снабжения своих военных в соседней Мали, которые были размещены там в рамках миротворческой миссии ООН. Теперь же авиабаза будет закрыта, а военнослужащие вернутся на родину, сообщает портал.

До этого сообщалось, что администрация Соединенных Штатов обеспокоена ростом влияния России в Африке на фоне смены власти в Нигере, Мали и Буркина-Фасо.

Ранее президент Зимбабве на ПМЭФ заявил, что Африка скоро зарычит, как лев.