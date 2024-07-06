Проект создания новой межконтинентальной ракеты США подорожал на 81%

Стоимость проекта разработки американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel выросла на 81% по сравнению с первоначальными расчетами. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, сейчас расходы на Sentinel прогнозируются в размере $141 млрд вместо $95,8 млрд, как ожидалось в 2020 году. В материале отмечается, что проект подорожал в основном из-за роста затрат в сегменте программы «Управление и запуск», включающей в себя стартовые комплексы и другую наземную инфраструктуру для ракет.

В январе стоимость программы Sentinel росла на 37%. Тогда же прогнозировалось, что ракета поступит на вооружение примерно в 2032 году.

Ракеты Sentinel призваны заменить LGM-30G Minuteman III, которые стоят на вооружении США с 70-х годов. В материале Bloomberg отмечается, что данный шаг является ключевым элементом усилий по модернизации ядерных сил Соединенных Штатов и противодействию растущим арсеналам России и Китая.

В мае заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант допустил возможность отказа от программы МБР Sentinel. Он отмечал важность определения, насколько продолжение программы необходимо для национальной безопасности США, а также нет ли у нее более дешевых альтернатив.

Ранее генсек НАТО рассказал о модернизации ядерного потенциала альянса.