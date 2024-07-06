Российские десантники сбили украинский дрон «Лелека»

Комплекс противовоздушной обороны (ПВО) десантников группировки войск «Днепр» сбил украинский разведывательный беспилотник «Лелека-100». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира расчета зенитного комплекса «Оса».

Как рассказал российский офицер с позывным «Гром», украинские войска последнее время ведут интенсивную разведку в зоне ответственности группировки «Днепр».

«Мы срываем эти мероприятия. А разведка, как мы знаем, это один из основных видов боевого обеспечения», — сказал командир расчета.

5 июля Минобороны РФ сообщало, что группировка войск «Днепр» уничтожила три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Утром 6 июля министерство обороны РФ обнародовало кадры уничтожения позиции украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в Полтавской области. Как рассказали представители ведомства, боевую задачу выполнил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Ранее российские военные «Искандером» ликвидировали украинский истребитель МиГ-29 в Днепропетровской области.