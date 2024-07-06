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В подполье заявили об ударе ВС РФ по аэродрому ВСУ в Николаевской области

РИА Новости: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка под Николаевом

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силы РФ ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, удар произошел в пятницу, 5 июля, в 13:30. Аэродром Мартыновка расположен в Вознесенском районе Николаевской области. По словам Лебедева, по направлению к аэродрому раздались два взрыва, при этом второй из них был более громким.

Он отметил, что по имеющимся данным на аэродроме взрывом повредило самолет.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили позицию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области республики. В Минобороны добавили, что также уничтожены машина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ.

Ранее Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома.

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